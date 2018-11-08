“مدرب ورئيس قسم” في “معهد التدريب” يسافر خارج البلاد دون اجازة رسمية أو استئذان!

ذكرت مصادر خاصة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أن مدرباً ورئيس قسم في معهد التدريب المهني يتواجد خارج البلاد في احدى الدول الآسيوية لمدة أسبوع دون مسوغ قانوني ولا اجازة رسمية.

وتشير المصادر ان هذا “المدرب” في المعهد كرر فعلته مرات عدة وهذه المرة غادر دون اجازة رسمية أو استئذان مخالفا القوانين الادارية حيث عقد الإثنين الماضي الموافق 5 / 11 لقاء مع أولياء الأمور وحاول منهم التواصل معه لكنه لم يكن متواجداً.

وحسب المصادر فإن القانون يمنع على عضو هيئة التدريب الغياب أثناء الفصل وليس لديه أية إجازات حتى أن طلبته تفاجئوا بغيابه دون أن يغطي غيابه أحد من زملاءه حيث طلب من أحد الطلبة عدم إبلاغ الإدارة بعد أن كشف أمره صدفة.

وتقول المصادر أن مثل هذه الأفعال تسيء للهيئة والمعهد حيث أن الهيئة وفي عهد معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي والمدير العام الجديد د.علي المضف تحرص على تطبيق القانون ولكن المؤسف ان بعض أعضاء هيئة التدريب يخالفون ذلك، ومنهم هذا “المدرب” الذي يتفاخر بمخالفته القوانين عبر توثيق سفره خارج البلاد من خلال حساباته في التواصل الاجتماعي ومنها “سناب شات”

وتشير المصادر أن ما يثير الاستغراب ان مثل هذا المدرب تم اضافته ضمن كشوف الحاصلين على التدريس الاضافي والتدريس الصيفي القادم وجميع المميزات رغم عدم التزامه بالعمل ودائم الغياب.

وطالبت المصادر من إدارة الهيئة ووزير التربية فتح تحقيق عاجل لإيقاف ماوصفها بالمهازل التي ليست الاولى ولن تكون الأخيرة.