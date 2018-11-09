“الأرصاد” الكويتية: طقس غير مستقر ورياح نشيطة وأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي إن البلاد تتأثر حاليا بطقس غير مستقر نتيجة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار رعدية متفرقة تكون متوسطة إلى غزيرة في بعض المناطق.

وأضاف القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) صباح اليوم الجمعة أن الرياح تنشط سرعتها لأكثر من 60 كيلو مترا في الساعة وأمواج البحر ترتفع أكثر من سبع أقدام.

وأرجع ذلك إلى وقوع البلاد تحت تأثير امتداد منخفض السودان الموسمي محملا بكميات كبيرة من بخار الماء تزامنا مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا مع وجود تيار هوائي نفاث.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة متابعة النشرة الجوية من خلال الصفحة الإلكترونية لإدارة الأرصاد الجوية http://www.met.gov.kw وكذلك بالتطبيق Kuwait met خصوصا أثناء التقلبات الجوية لمعرفة آخر التطورات في الطقس ولمعرفة التحذيرات الجوية إذا استدعى الأمر إصدارها.