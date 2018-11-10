“الأرصاد” الكويتية: أمطار خفيفة إلى متوسطة في الساعات الأولى من صباح السبت

قال مراقب التنبؤات الجوية في الادارة العامة للارصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي ان البلاد تتأثر خلال الساعات القليلة المقبلة بأمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق تستمر حتى ساعات الصباح الاولى من يوم السبت ثم تبدأ الاجواء بالتحسن النسبي الى اخر ساعات النهار.

واضاف القراوي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة ان التوقعات تشير الى استمرار فرص الامطار في معظم مناطق البلاد السبت متوقعا ان يكون أشدها عصرا حتى فجر الاحد بكميات متفاوتة تكون غزيرة الى شديدة الغزارة على بعض المناطق ثم تبدأ الاجواء بالتحسن منذ نهار الأحد.