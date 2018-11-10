“التربية”: لجنة مشتركة مع “الدفاع المدني” لمواجهة أي احداث طارئة بسبب الامطار

أعلن وكيل وزارة التربية الكويتية بالتكليف يوسف النجار عن تشكيل لجنة مشتركة مع الادارة العامة للدفاع المدني لمواجهة اي احداث طارئة ناتجة عن الأمطار التي تشهدها البلاد والتعامل معها.

وقال النجار لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة ان الوزارة علي استعداد للتعامل مع اي طارئ وانه جاري التنسيق مع مدراء المناطق التعليمية الست لاعداد تقرير حول أوضاع المدارس لافتا الى انه حتى الآن لا تعطيل للدراسة وسيتم الاعلان عن ذلك في حينه اذا لزم الأمر.

وكان مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي قال مساء الجمعة إن البلاد تتأثر حاليا بسحب ممطرة على المناطق الغربية تتقدم إلى بعض المناطق السكنية تتخلها سحب رعدية تصاحبها كميات أمطار متفاوتة تكون غزيرة إلى شديدة الغزارة.