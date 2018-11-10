وزير الصحة الكويتي: خطة الطوارئ مستمرة حتى تعود الأحوال الجوية الى حالتها الطبيعية

أكد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الجمعة أن خطة الطوارئ مستمرة حتى تعود الأحوال الجوية الى حالتها الطبيعية في البلاد.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ الدكتور باسل الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) حول الدور المناط بوزارة الصحة بمثل هذه الأجواء الاستثنائية التي تمر بها الكويت فقال إن الوزارة قامت بتفعيل خطة الطوارئ منذ اليوم الأول لسقوط الامطار وتنفيذها مستمر حتى يومنا هذا الى حين تعود الأحوال الجوية إلى وضعها الطبيعي.

وأوضح أن جميع العاملين في الوزارة يمارسون دورهم على أكمل وجه في تنفيذ الخطة كل وفق اختصاصه والدور المناط به.

وذكر أن عدد الحالات التي تلقاها قسم العمليات في إدارة الطوارئ الطبية وصل الى 409 حالات تم التعامل معها واتخاذ الإجراءات المناسبة لها.

وأشار إلى أنه ومع استمرار كثافة سقوط الأمطار حصل هناك ارتفاع لمنسوب المياه في بعض المرافق التابعة لوزارة الصحة موضحا أنه يجري التعامل معها بالتعاون مع الجهات المعنية لإعادة الوضع إلى طبيعته.

وشدد على أهمية التزام المواطنين والمقيمين بالبقاء في بيوتهم خصوصا مرضى الربو والقلب طالبا منهم الجلوس في الأماكن الجافة مع ضرورة بقاء أدويتهم بالقرب منهم داعيا الله أن يحفظ الكويت قيادة وشعبا من كل سوء متمنيا السلامة للجميع.