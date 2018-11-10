“الأرصاد” الكويتية: طقس غائم نهار السبت والرياح متقلبة الاتجاه وفرصة لامطار رعدية

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يكون الطقس نهار اليوم السبت غائما جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها بين 8 و30 كيلو مترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق.

وذكرت الإدارة على موقعها الالكتروني أن الطقس ليلا سيكون غائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون سرعتها بين 15 و45 كيلو مترا في الساعة مع فرصة لأمطار رعدية وغزيرة على بعض المناطق.