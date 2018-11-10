الحركة التقدمية الكويتية تدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها السياسية وتقديم استقالتها نتيجة لما واجهته البلاد من حوادث مؤسفة بسبب الأمطار

دعت الحركة التقدمية الكويتية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها السياسية نتيجة لما حدث للبلاد من خسائر نتيجة موجة الأمطار التي واجهتها وتقديم استقالتها لان الكويت تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إدارة سياسية كفوءة وحكومة تضم رجال دولة مسؤولين تتناسب مع تطلعات الشعب.

وأكدت في بيان صحفي ان ما تعرضت له الكويت من حوادث مؤسفة من خسائر في الأرواح والممتلكات بعد الموجتين الأخيرتين لهطول الأمطار لم يكن مجرد نتاج لكارثة طبيعية، وإنما كان نتاجاً لسوء التخطيط وتدني كفاءة الإدارة الحكومية وتفشي الفساد والتنفيع.

وأضافت أن ما حدث كان كذلك نتاج لانعدام الرقابة على أعمال شركات المقاولات القائمة على تنفيذ المشروعات الحكومية المتصلة بالبنية التحتية وعدم محاسبة المتسببين والتستر على المتهاونين والمقصرين والفاسدين من كبار المسؤولين.

وهذا نص البيان:

إن ما تعرضت له الكويت من حوادث مؤسفة، وما أصاب المواطنين والمقيمين من خسائر في الأرواح والمساكن والممتلكات بعد الموجتين الأخيرتين لهطول الأمطار بكميات كبيرة، لم يكن مجرد نتاج لكارثة طبيعية، وإنما كان بالأساس نتاجاً محتماً لسوء التخطيط وتدني كفاءة الإدارة الحكومية وتفشي الفساد والتنفيع وانعدام الرقابة على أعمال شركات المقاولات القائمة على تنفيذ المشروعات الحكومية المتصلة بالبنية التحتية، ناهيك عن نهج عدم محاسبة المتسببين في العديد من أخطاء تنفيذ تلك المشروعات، والتستر على المتهاونين والمقصرين والفاسدين من كبار المسؤولين ولفلفة كثير من قضايا الفساد، وتولية المسؤوليات التنفيذية والإدارية لقيادات تفتقد الكفاءة في ظل تسيّد الواسطة والمحسوبية والمحاصصة وتجاهل معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة.

إن ما أصاب البلاد والسكان من أضرار لم يكن مجرد قضاء وقدر، وإنما هي عاقبة انعدام التخطيط وسوء الإدارة ورعاية الفساد ونهج التنفيع وغياب المحاسبة، وهذا ما تتحمّل مسؤليته الحكومات المتعاقبة، والحكومة الحالية على وجه الخصوص.

ولا يمكن تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات بالاستناد إلى مَنْ كان متسبباً فيها، ولهذا لابد من أن تتحمّل المسؤولية السياسية الحكومة الحالية ورئيسها الذي تولى تشكيل الحكومات السبع الأخيرة المتعاقبة، بأن يبادر إلى تقديم استقالة الحكومة الحالية، حيث تحتاج الكويت اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إدارة سياسية كفوءة وحكومة تضم رجال دولة مسؤولين تتناسب مع تطلعات الشعب في الإصلاح ومحاربة الفساد فعلاً لا قولاً ونهجاً مستمراً وليس مجرد ردات أفعال.

ومن جانب آخر يجب المبادرة في أسرع وقت إلى وضع خطط جدية وفعالة للطوارئ ومواجهة الكوارث، كما نطالب الحكومة بتفعيل المادة 25 من الدستور بأن “تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة…” وأن يتم تعويض أهالي المتوفين والأسر المتضررة من حوادث الأمطار.

ومن الضروري فتح ملفات المشروعات السابقة للبنية التحتية وخصوصاً للطرق ومجاري الأمطار والكشف عن عيوبها ومحاسبة المقاولين المنفذين والجهات الإشرافية عليها.

إنّ ما حدث يجب ألا يمر من دون حساب وعقاب وتغيير نهج.

الكويت

يوم السبت

10 نوفمبر 2018