“الأرصاد” الكويتية: أمطار رعدية متوسطة وغزيرة قد تؤدي لسيول في بعض المناطق البرية

قالت إدارة الأرصاد الجوية بالإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم السبت إن البلاد تتأثر في الساعات المقبلة حتى يوم غد الأحد بتكاثر لكميات السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب ركامية مع أمطار رعدية متفرقة تكون متفاوتة الشدة متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى سيول في بعض المناطق لاسيما البرية التي تشبعت من الأمطار في الأيام القليلة الماضية.

وأضاف مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن السيول تبدأ من جهة الغرب وتتقدم تتدريجيا نحو المناطق الوسطى حيث تمركز الأمطار الليلة في المناطق الوسطى والمناطق الشمالية.

وتوقع القراوي أن تستمر الأمطار طوال يوم غد حيث تمركز الأمطار غدا في المناطق الجنوبية وتتفاوت في كمياتها بين المتوسطة والغريزة على بعض المناطق مع نشاط للرياح التى تزيد سرعتها على 60 كيلومترا في الساعة وتنخفض الرؤية الأفقية على بعض المناطق وارتفاع الموج قد يصل إلى 7 أقدام.

كما توقع أن يبدأ التحسن التدريجي فى حالة الطقس وتقل فرص سقوط الأمطار صباح يوم بعد غد الاثنين مع طقس غائم جزئيا ورياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج ويكون الطقس خلاله مناسبا لجميع الأنشطة.

ودعا الجميع إلى متابعة النشرة الجوية من خلال صفحة إدارة الأرصاد الجوية على الإنترنت http://www.met.gov.kw خصوصا اثناء التقلبات الجوية لمعرفة آخر التطورات في الطقس ولمعرفة التحذيرات الجوية إذا استدعى الأمر إصدارها.