ولي عهد أبوظبي: الإمارات ستظل في خندق واحد مع السعودية

أكد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد على متانة العلاقات الإماراتية -السعودية التي تستند إلى أسس راسخة من الأخوة والرؤى والتوجهات تجاه قضايا المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن الإمارات ستظل دائماً في خندق واحد مع السعودية انطلاقا من وحدة الهدف والمصير.

وقال الشيخ محمد بن زايد، خلال زيارة إلى السعودية، التقى خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر العوجا بالدرعية، إن علاقات البلدين الشقيقين تعد نموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الدول، ومثالا على الوعي المشترك بطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية المحيطة، وأهمية التعامل معها بسياسات ومواقف حكيمة ومتسقة.

وشدد ولي عهد أبوظبي على دور المملكة المحوري في التصدي للمخاطر التي تهدد العالم العربي، معربا عن ثقته في أن المملكة بحكمة قيادتها وصلابة شعبها ستستمر في أداء هذ الدور من أجل صيانة المصالح العربية، وتوفير أسباب التقدم والتنمية لشعوب المنطقة.