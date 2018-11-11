فالفيردي يتطلع لاستكمال أرقامه المميزة أمام بيتيس

يواصل الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، تحقيق الأرقام الجيدة مع البلوجرانا، منذ وصوله لمقاعد بدلاء الفريق.

وتقول صحيفة “سبورت” الإسبانية، إن فالفيردي سيخوض اليوم أمام ريال بيتيس، المباراة رقم 50 له في الدوري الإسباني كمدرب لبرشلونة.

ومنذ توليه المهمة، قاد فالفيردي برشلونة في 76 مباراة (49 في الدوري الإسباني، و14 في دوري أبطال أوروبا، و10 في كأس ملك إسبانيا، و3 في كأس السوبر الإسباني).

ويملك فالفيردي أرقامًا مميزة مع برشلونة في مباريات الدوري الـ49، حيث حقق الفوز في 35 مباراة بنسبة 71.5%، و12 تعادلا بنسبة 24.5%، وخسر مرتين فقط بنسبة 4%.

وفي أول مواسمه مع البلوجرانا في الدوري حقق في الدوري 28 فوزًا و9 تعادلا وخسارة واحدة، كانت في الجولة قبل الأخيرة أمام ليفانتي بنتيجة 5-4.

وكان برشلونة في الموسم الماضي قد أكمل سلسلة قياسية بعدم الخسارة في 43 مباراة متتالية في الدوري، بدأت منذ الجولة 31 من موسم 2016ـ 2017.