رسميا.. إقالة مدرب المنتخب السوري

قرر الاتحاد السوري لكرة القدم، إقالة الألماني بيرند ستينج، المدير الفني للمنتخب الأول، عقب الخسارة، اليوم، أمام الأردن، بهدفين نظيفين (2-0)، في الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات، بكأس الأمم الآسيوية.

كما أعلن الاتحاد، خلال بيان له مساء اليوم، تعيين المدرب أيمن الحكيم، مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق، حتى نهاية منافسات البطولة الآسيوية.

وذكر البيان، أن الاتحاد قرر استدعاء اللاعب فراس الخطيب، حال النجاح في التأهل لمنافسات دور الـ16، بدلا من أسامة أومري.

وكان كووورة، علم من مصادر خاصة، أن الاتحاد حسم قرار الإقالة، بعد أن تراجعت آمال نسور قاسيون في بلوغ الدور ثمن النهائي من البطولة، خاصة وأنه سيواجه أستراليا “حامل اللقب” في المباراة المقبلة.

واستهل المنتخب السوري، مشواره في البطولة بتعادل مخيب أمام نظيره الفلسطيني، بدون أهداف.

وصرح ستينج، قبل قرار إقالته، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب خسارة فريقه أمام الأردن، بأن الفوز على أستراليا مهمة غير مستحيلة.