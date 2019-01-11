رهف القنون الشابة السعودية ستغادر بانكوك مساء الجمعة في طريقها إلى كندا

تتوجه الشابة السعودية رهف القنون إلى كندا مساء الجمعة مغادرة تايلاند التي وصلت إليها هاربة من أسرتها، حسبما صرح رئيس إدارة الهجرة التايلاندية.

ونقلت وكالة رويترز عن سوراتشاتي هاكبارك قوله إن “رهف القنون ستسافر إلى كندا على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الكورية”.

وأضاف هاكبارك “كندا منحت الشابة اللجوء”، ولكن مكتب وزير الخارجية الكندي لم يؤكد نبأ منح اللجوء لرهف القنون.

وكانت رهف، 18 عاما، قد وصلت إلى تايلاند في طريقها إلى استراليا حيث تريد طلب اللجوء ولكن السلطات التايلاندية قررت ترحيلها في بادئ الأمر قبل أن تعدل عن القرار.

ورفضت رهف ركوب طائرة، متجهة من تايلاند إلى الكويت وحبست نفسها داخل غرفتها في فندق بمطار بانكوك.

وعبرت عن خوفها من أن تقتلها عائلتها لأنها تركت دينها الإسلام.

وقد سافر محمد القنون، والد رهف، وشقيقها، إلى بانكوك، لمحاولة إقناعها بالعودة إلى السعودية لكنها رفضت مقابلتهما.