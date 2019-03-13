وفيات الأربعاء 13 مارس 2019

ثنية خليف محمد العنزي، ارملة فرحان مطر الذايدي، «51 عاماً»، شيعت، الجهراء، النعيم، ق2، ش3، م12، ت: 99199299.

سالم خالد عبدالرحمن الجحيل، «79 عاماً»، شيع، للرجال: الشعب، ق4، شارع عبدالله سعد اللوغاني، م11، ديوان الجحيل، للنساء: مبارك الكبير، ق6، ش2، م26، ت: 65100099 – 99060290.

عمشة زيد متعب الجباري، أرملة موسى بطاح الظلماوي، «65 عاماً»، شيعت، للرجال: سعد العبدالله، ق7، ش77، م243، للنساء: القصر، ق4ب، ش1، ج2، م108، ت: 99605636.

محمد علي الصالح، «86 عاماً»، شيع، للرجال: الشهداء، ق5، ش505، م35، للنساء: الرميثية، ق10، ش105، م15، ت: 99633311 – 99601980.

محمد سليمان محمد المطيري، «60 عاماً»، شيع، الأندلس، ق6، ش10، م43، ت: 99531118 – 97704041.