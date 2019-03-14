“الداخلية” تدعو فاقدي شهادة الجنسية من ناخبي الدائرتين ال2 وال3 لمراجعتها

دعت وزارة الداخلية المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية بالدائرتين ال2 وال3 الذين لم يستخرجوا بدل فاقد لشهادة الجنسية منذ الانتخابات البرلمانية الماضية إلى التقدم بطلب للحصول على شهادة الجنسية حتى يتمكنوا من المشاركة بالانتخابات.

وقالت الداخلية في بيان صحفي اليوم الخميس ان الناخبين في الدائرتين الثانية والثالثة لن يتمكنوا من المشاركة بالتصويت في الانتخابات التكميلية المزمع اجراؤها يوم السبت المقبل إلا بشهادة الجنسية الأصلية.

ونوهت إلى ضرورة التأكد من وجود شهادة الجنسية الأصلية للناخب أو استصدار بدل فاقد عنها عبر مراجعة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر لمباشرة إجراءات استخراج الشهادة قبل بدء الاقتراع.

وأكدت ضرورة حضور طالب الشهادة شخصيا لمباشرة إجراءات استخراجها حيث لا يعتد بحضور موكل عنه داعية الى ضرورة إحضار البطاقة المدنية الأصلية أو شهادة حديثة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية وعدد اربع صور شخصية قياس 4×6.