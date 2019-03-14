وفيات الخميس 14 مارس 2019

محمد عبداللطيف محمد الجسار، «32 عاماً»، شيع، للرجال: المقبرة فقط، للنساء: الشامية، ق9، ش94، م2، ت: 97211199.

حصة محمد باقر، زوجة عبدالرحمن عبدالله محمود، «79 عاماً»، شيعت، للرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، للنساء: صباح السالم، ق4، ش12، م4، ت: 97227522 – 25515028.

نورية مطلق حمد العنزي، زوجة علي نواف العنزي، «76 عاماً»، شيعت، للرجال: الأندلس، ق8، ش7، م3، ت: 51111152 – 99999945.

لولوه صالح عبدالله الشويع، ارملة دغش بن صياح المطيري، «79 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الجمعة، للرجال: المقبرة فقط، للنساء: صباح الناصر، ق6، ش42، م59، ت: 51293330 – 99703068.

دلال عبد العزيز الحساوي، أرملة يوسف حسين الوتار، «97 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الجمعة، للرجال: المسيلة، ق1، شارع التعاون، بجانب فندق الجميرة، ديوان مبارك عبد العزيز الحساوي، للنساء: سلوى، ق10، ش8، شارع محمد وسمي الوسمي، م40، ت: 99660496 – 66669093.