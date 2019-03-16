كاتب كويتي يفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب لأدب الطفل والناشئة

اعلنت (جائزة الشيخ زايد للكتاب) اليوم السبت فوز الكاتب الكويتي حسين المطوع بجائزة الشيخ زايد للكتاب لأدب الطفل والناشئة عن قصته (أحلم ان أكون خلاط إسمنت).

وقالت الجائزة في بيان إن قصة الكاتب المطوع الصادرة عن دار الحدائق في عام 2018 تعالج مسألة الهدم والبناء على نحو ذكي من خلال سيرة (هدام) الذي آمل في التحول الى خلاط اسمنت حيث تضمنت القصة والتحولات والمفارقات والرسومات فيها بنية سردية متقنة.

وتضمن اعلان (جائزة الشيخ زايد للكتاب) اسماء الفائزين في دورتها ال13 للموسم (2018-2019) خمسة كتاب وادباء عالميين الى جانب مركز بحوث عربي.

وبين ان الفائزين بالجوائز الاخرى الكاتب المغربي بنسامل حميش (جائزة الادب) عن كتابه (الذات بين الوجود والايجاد) والباحث الجزائري الدكتور عبدالرزاق بلعقروز (جائزة المؤلف الشاب) عن كتابه (روح القيم وحرية المفاهيم نحو السير لإعادة الترابط والتكامل بين منظومة القيم والعلوم الاجتماعية).

وفاز بجائزة (الفنون والدراسات النقدية) الباحث اللبناني الدكتور شربل داغر عن كتابه (الشعر العربي الحديث: قصيدة النثر) ونال الباحث البريطاني فيليب كينيدي جائزة (الثقافة العربية في اللغات الاخرى) عن كتابه (الانكشاف في الموروث السردي العربي) وحصل المركز العربي للادب الجغرافي في دولة الامارات على جائزة (النشر والتقنيات الثقافية).

ويأتي اعلان الفائزين تكريما لنتاجهم الابداعي والفكري المتميز الذي يعكس نهجا فلسفيا وفنيا يسهم في اثراء حركة الكتابة الادبية والثقافة العربية.

ونقل البيان عن الامين العام للجائزة الدكتور علي بن تميم القول ان الجائزة واصلت اتباع منهجية دقيقة في عمليات الفرز والتحكيم خلال الأشهر الماضية فضلا عن دور الهيئة العلمية والفاحص لتقارير اللجان لاختيار وتسمية أفضل الأعمال في هذه الدورة.

واضاف بن تميم “ان الجائزة نجحت في تصدر المشهد الفكري والثقافي والأدبي العربي للعام ال 13 على التوالي” مشيرا الى ما تتمتع به من مصداقية وشفافية وموضوعية. وكشف انه سيتم تكريم الفائزين في 25 ابريل المقبل بمسرح البلازا بمتحف (لوفر ابوظبي) فيما سيتم اعلان شخصية العام الثقافية في المرحلة المقبلة.

وتأتي الجائزة بدعم من وزارة الثقافة والسياحة في ابوظبي وتقديرا لمكانة الفقيد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ودوره الرائد في التوحيد والتنمية وبناء الامارات.

وتمنح الجائزة كل عام لصناع الثقافة والمفكرين والمبدعين والناشرين والشباب عن مساهماتهم في مجالات التنمية والتأليف والترجمة في العلوم الانسانية التي لها أثر واضح في اثراء الحياة الثقافية والأدبية والاجتماعية وذلك وفق معاييرَ علمية وموضوعية. يذكر ان الكاتب المطوع (30 عاما) الذي بدأ مشواره الادبي كشاعر في عام 2009 شارك في العديد من الأمسيات والمهرجانات الشعرية.

وفي عام 2015 بدأ كتابة القصة القصيرة وهي السنة التي فاز فيها بالمركز الأول في مسابقة ( شاعر الجامعة وقاصها) على مستوى جامعة الكويت بينما كانت روايته الأولى (تراب) في عام 2017.

وحصل المطوع على جوائز اخرى في مجال التصوير الفوتوغرافي من بينها فوزه بالوسام الشرفي من الاتحاد الامريكي للتصوير (بي اس ايه) في عام 2015 كما حاز الوسام الشرفي من المنظمة العالمية للتصوير.