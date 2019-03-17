صقس اليوم: فرصة لهطول أمطار رعدية

توقعت الإدارة العامة للأرصاد الجوية الكويتية أن تشهد البلاد خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد نشاطا في حركة الرياح الشمالية الغربية تزيد سرعتها على 60 كيلومترا في الساعة مصحوبة بفرصة لهطول أمطار رعدية على بعض المناطق لا سيما الشمالية.

وقال رئيس قسم التنبؤات البحرية في (الأرصاد) ياسر البلوشي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) السبت إن النشاط المتوقع في حركة الرياح قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من ألف متر على بعض المناطق. وأهاب البلوشي بمرتادي البحر إلى أخذ الحيطة والحذر نظرا للارتفاع المتوقع في مستوى موج البحر إلى أكثر من 6 أقدام وكذلك بقائدي المركبات على الطرق السريعة خاصة البرية نظرا إلى انخفاض الرؤية الأفقية المفاجئ بسبب الغبار.