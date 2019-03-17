حريق محدود في أحد مباني “الإعلام”.. ولا إصابات

أخمدت فرق الإطفاء اليوم حريقا محدودا اندلع في أحد مباني وزارة الإعلام دون وقوع إصابات.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء في بيان لها اليوم أن غرفة عمليات الإطفاء تلقت بلاغا في تمام الساعة 8:46 صباحا يفيد بنشوب حريق في أحد المباني وهو مبنى خاص بالسينما ويضم إدارات الأمن والسلامة والإنتاج التلفزيوني، وكان الحريق في غرفة تابعة لقسم الجرافكس والمونتاج بالدور الأول، ولم يؤثر الحادث على البث التلفزيوني والإذاعي.

وقالت إن فرق الإطفاء التي تعاملت مع الحادث كانت من مراكز المدينة والهلالي بقيادة مدير إطفاء محافظة العاصمة العقيد أحمد هايف الرشيدي.

وأشادت الإدارة بالدور الكبير الذي لعبه موظفو إدارة الأمن والسلامة التابعة لوزارة الإعلام ودعم الحرس الوطني في تسهيل دخول رجال الإطفاء لموقع الحادث.

وحضرت الى المكان وكيل وزارة الإعلام منيرة الهويدي لتفقد تداعيات الحادث، وحضر نائب المدير العام لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر البليهيص ومدير ادارة العلاقات العامة والإعلام العقيد خليل الأمير ورؤساء المراكز المشاركة بالحادث.

كما باشرت مراقبة التحقيق في حوادث الحريق التابعة للإدارة العامة للإطفاء بعملها لمعرفة مسببات الحادث.