تقنية الفيديو تنقذ يوفنتوس في غياب رونالدو

أنقذت تقنية الفيديو، فريق يوفنتوس من تلقي مرماه الهدف الأول، خلال المباراة الجارية حاليا، أمام جنوى على ملعب لويجي فيراريس، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي.

وشهد اللقاء احتساب الحكم لركلة جزاء في الدقيقة 30 ضد يوفنتوس، بعد أن لمست الكرة يد البرتغالي جواو كانسيلو.

وبعد عودة حكم المباراة إلى تقنية الفيديو، تبين له أن الكرة لمست يد كوامي لاعب جنوى أولًا، قبل أن تصطدم بيد كانسيلو، ولذلك قام باحتساب لمسة يد على الفريق صاحب الأرض.

ويشهد اللقاء غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم اليوفي، بسبب تفضيل المدرب ماسيمليانو أليجري منحه راحة إضافية، عقب مباراة السيدة العجوز في دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، والتي حسمها الدون بثلاثية “هاتريك” عبر بها البيانكونيري إلى ربع نهائي البطولة.

وكانت جماهير جنوى، أبدت غضبها عقب قرار الحكم عقب إلغاء ركلة الجزاء، لتهتف: “أنتم تعرفون فقط كيف تسرقون”.