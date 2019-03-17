التربية: تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في ملابسات دهس طالب في مدرسة عبد اللطيف العمر بحولي 

أعلنت وزارة التربية عن تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في ملابسات حادث دهس طالب في مدرسة عبداللطيف العمر في منطقة حولي التعليمية وايقاف مديرة المدرسة عن العمل الى حين الانتهاء من التحقيق، مشيرة الى أن الجهات الأمنية تحفظت على سائق الشاحنة وباشرت تحقيقاتها.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم أن وزير التربية ووزير التعليم العالي د. حامد العازمي وجه قيادات المناطق التعليمية باعادة تقييم اجراءات الأمن والسلامة وتشديدها داخل المدارس ووضع ضوابط مشددة لضمان سلامة الطلبة. وقالت الوزارة ان وزير التربية د. حامد العازمي ووزير الصحة د. باسل الصباح زارا الطالب للوقوف على حالته الصحية والاطمئنان عليها ومتابعتها، واعربت الوزارة عن اسفها لوقوع الحادث واصابة احد ابنائها الطلبه مؤكدة الى انها تولي الحادث اهتمام كبير داعية المولى عز وجل ان يمن على الطلب بالشفاء العاجل.