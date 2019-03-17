ثنائية جنوى تُلحق بيوفنتوس الهزيمة الأولى في الكالتشيو

تعرض يوفنتوس للهزيمة الأولى في الدوري الإيطالي هذا الموسم، أمام مضيفه جنوى، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة 28 من الكالتشيو.

سجل ستيفانو ستورارو الهدف الأول لجنوى بالدقيقة 72، وضاعف جوران بانديف النتيجة بالدقيقة 81.

وتجمد رصيد البيانكونيري عند 75 نقطة بالمركز الأول، فيما رفع جنوى رصيده إلى 33 نقطة بالمركز الـ11.

اعتمد ماسيميليانو أليجري، مدرب اليوفي، على طريقة “3-5-2″، مع إراحة بعض نجومه مثل كريستيانو رونالدو وجورجيو كيليني، فلعب بثلاثي في الدفاع من كاسيريس، روجاني وبونوتشي، أمامه كانسيلو على الجانب الأيمن، وساندرو في الأيسر، فيما لعب إيمري كان وبيانيتش وبنتانكور في المنتصف، وقاد ديبالا وماندزوكيتش خط الهجوم.

في المقابل تألق تشيزاري برانديلي، مدرب جنوى، والذي لعب بطريقة (4-4-2)، حيث نجح في الضغط بقوة على دفاع يوفنتوس، من خلال سنابريا وكوامي.

برانديلي أدار المباراة بطريقة مميزة، ونجحت تبديلاته في صناعة الفارق، بعد الدفع ببانديف ثم ستورارو، لينجح الثنائي في مكافأة المدرب بتسجيل الهدفين.

جنوى جعل يوفنتوس يعاني طوال أحداث المباراة، بعدما ظهر البيانكونيري بشكل باهت، وسط سيطرة تامة من صاحب الأرض على مجريات اللعب.

الشوط الأول

وسدد كريستيان كوامي، مهاجم جنوى، أول كرة في الدقيقة 10، بعدما توغل من منتصف الملعب، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وتألق ماتيا بيرين، حارس اليوفي، في الدقيقة 16 بعدما حرم جنوى من هدف محقق، بعدما حاول كوامي التسديد لترتطم الكرة بقدم روجاني وترتد إلى سنابريا على نقطة الجزاء الذي سدد كرة يسارية أبعدها الحارس ببراعة.

وشهدت الدقيقة 31، حالة من الجدل بعدما لمست الكرة يد جواو كانسيلو، لاعب يوفنتوس، داخل منطقة الجزاء، عاد على إثرها الحكم إلى تقنية الفيديو (فار)، ليقرر حكم المباراة وجود خطأ في البداية على مهاجم جنوى، قبل لمس كانسيلو للكرة بيده.

وواصل لاعبو جنوى مسلسل إهدار الفرص بالدقيقة 43، حيث أضاع استيبان رولون فرصة ذهبية للتقدم على يوفنتوس، بعد عرضية من جهة اليمين وصلت إليه داخل المنطقة، لكنه سدد فوق العارضة.

الشوط الثاني

وشهدت الدقيقة 56 تسجيل باولو ديبالا لهدف قبل أن يلجأ الحكم لتقنية الفيديو، ويلغيه لوجود حالة تسلل.

وفي الدقيقة 59، خرج كانسيلو ونزل بيرنارديسكي، فيما حل بانديف محل سنابريا في تشكيلة جنوى.

لاعبو جنوى واصلوا محاولاتهم الهجومية ومن تمريرة كوامي إلى بانديف بالدقيقة 62، سدد الأخير كرة وصلت سهلة للحارس بيرين.

وتمكن البديل ستيفانو ستورارو، لاعب جنوى من تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 72، عقب نزوله في الدقيقة 70، بعدما حصل على تمريرة من بانديف خارج المنطقة، سددها بالقدم اليمنى على يسار حارس يوفنتوس.

وضاعف جنوى النتيجة بالدقيقة 81، بعد تمريرة خاطئة من ديبالا، حصل عليها كوامي الذي نفذ هجمة مرتدة سريعة ومرر إلى جوران بانديف، الذي سدد كرة قوية على يسار بيرين.

وأهدر كوامي فرصة تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 83، بعدما انفرد بالمرمى ليفشل في السيطرة على الكرة، ومرت الدقائق بعد ذلك بلا جديد.