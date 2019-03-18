بوسكيتس: ميسي لم يعد يدهشنا لأننا محظوظين بالتدرب الى جانبه كل يوم

أشاد سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط برشلونة، بليونيل ميسي هداف البلوجرانا، عقب قيادة الفريق للفوز على ريال بيتيس، أمس الأحد، بنتيجة (4-1)، لحساب الأسبوع 28 من الدوري الإسباني.

وسجل ميسي هاتريك فيما أحرز لويس سواريز هدف، ليمنحا برشلونة 3 نقاط، ويوسع البلوجرانا الفارق مع أتلتيكو مدريد لـ10 نقاط.

وقال بوسكيتس في تصريحات وفقًا لصحيفة “سبورت“: “ما يفعله ميسي لم يعد يدهشنا، لأننا محظوظين برؤيته يتدرب بجانبنا كل يوم”.

وأضاف “إنه لفخر وشرف أن تمتلك لاعبًا مثله، ويصنع الفارق بهذه الطريقة”.

وواصل سيرجيو “مازالت هناك العديد من النقاط أمامنا، لكننا نعود إلى منزلنا بفوز رائع لنستريح هذا الأسبوع. لقد تعلمنا الدرس بعد الهزيمة أمام بيتيس (4-3) في كامب نو، وقدمنا أداءً جيدًا الليلة”.

وختم “يجب أن نستمر في نفس هذا الخط، أو نتحسن أكثر، لأن الفترة الأفضل بالموسم تأتي، ولدينا دوري أبطال أوروبا، البطولة الأصعب”.