معارضون جزائريون يدعون بوتفليقة للتنحي والحكومة للاستقالة

دعا معارضون جزائريون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي عن منصبه في نهاية ولايته في 28 أبريل المقبل، كما طالبوا الحكومة التي يقود تشكيلها نور الدين بدوي بتقديم استقالتها.

ودعت المجموعة المعارضة الجديدة التي تطلق على نفسها ” التنسيقية الوطنية من أجل التغيير “، إلى إجراء انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية في الجزائر .

كما حثت التنسيقية، التي تضم زعماء سياسيين وشخصيات معارضة إلى جانب نشطاء، الجيش الجزائري على عدم التدخل في ما وصفته “خيارات الشعب”.

وتأتي هذه الدعوات بعد ساعات من تصريحات للرئيس الجزائري نقلتها قناة النهار المحلية، قال فيها إنه سيتم قريبا عقد “ندوة وطنية جامعة” لإنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وأضافت بوتفليقة أن الندوة ستتخذ “قرارات حاسمة”، وسط احتجاجات مستمرة في معظم مدن الجزائر منذ 3 أسابيع رافضة للقرارات التي اتخذها الرئيس الجزائري مؤخرا.