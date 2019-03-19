وفيات الثلاثاء 19 مارس 2019

عبدالعزيز حامد عودة القحطاني، «19 عاماً»، شيع، العيون، ق1، ش2، م27، ت: 99003919.

خالد سالم فهد العازمي، «72 عاماً»، شيع، الظهر، ق5، الشارع الثاني، م63، ت: 66020136.

محمد مبارك ملحم السبيعي، «82 عاماً»، شيع، للرجال:‍ العزاء في المقبرة فقط، للنساء: الظهر، ق5، ش6، ج3، م1، ت: 94933316.

هدى حمد فهد الجويعد: «46 عاماً»، شيعت، للرجال: الخالدية، ق1، ش16، م4 ، للنساء: الجابرية، ق5، ش3، م15.

طاهر نجم عبدالله بوعباس، «60 عاماً»، شيع، للرجال: حسينية الأوحد، المنصورية، مقابل مسجد جمعية المنصورية، للنساء: المنصورية، ق2، ش29، م12، ت: 99570809 – 66523990.

مريم مجبل درنكس العازمي، «43 عاماً»، شيعت، للرجال: ضاحية علي صباح السالم، ق6، ش19، م54، للنساء: صباح السالم، ق11، ش1، ج5، م18، ت: 99676868.

عبدالعزيز محمود علي رضا، «26 عاماً»، شيع، للرجال: حسينية السيد علي حسين الموسوي، بنيد القار، للنساء: الروضة، ق1، ش18، م6، ت: 65782229 – 99550307 – 99541516.