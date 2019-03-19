محمد هايف : الروضان من أفضل الوزراء الذين مروا على وزارة التجارة

أكد النائب محمد هايف أن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان فند جميع محاور الاستجواب ، مبينا ان تقييمه للوزير الروضان خلال السنتين الماضيتين بأنه من أفضل الذين مروا على وزارة التجارة.

وقال هايف في تصريح صحفي عقب الجلسة إن هذا الرجل يعمل وليس هناك من يسلم من الأخطاء، إلا أنه فند جميع المحاور التي وردت في الاستجواب مؤكداً أن هذه شهادة سيسأل عنها يوم القيامة .

وشدد على أنه عاصر كثيراً من الوزراء الذين تقلدوا حقيبة التجارة، لافتاً إلى أن الروضان أكثرهم إنجازا في هذا الوزارة والشارع الكويتي يتلمس هذا الأمر.