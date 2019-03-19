الدمخي: الوزير الروضان من أنشط الوزراء في خدمة الشباب والمشاريع الصغيرة

أكد النائب د.عادل الدمخي أن الوزير خالد الروضان من أنشط الوزراء سواء في خدمة الشباب والمشاريع الصغيرة وتطبيق القانون وقام بتفنيد محاور الاستجواب.

وقال الدمخي في تصريح صحفي عقب الجلسة إنه بعد الاستماع إلى الطرفين المستجوبين والوزير المستجوب نرى أن نية المستجوبين حسنة إلا أن لنا رأيًا مخالفًا في استجواب الوزير، ونرى أن تعييناته جيدة، مبينًا أن النيران الصديقة أتت للوزير من الجانب الحكومي معلقًا “هذه كلمة حق لا بد أن تقال”.

وأشاد الدمخي باستعداد الوزير للمثول أمام أي لجنة تحقيق أو هيئة مكافحة الفساد أو مواجهة أي دعوى قضائية توجه إليه.