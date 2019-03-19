الحميدي السبيعي : إدارة الجلسة كانت ممتازة وأخذنا كفايتنا وحريتنا بالكلام ومناقشة الاستجواب تمت بشكل راق

أكد النائب الحميدي السبيعي أن مناقشة استجواب وزير التجارة والصناعة خالد الروضان تمت بشكل راقٍ، مشيدًا بإدارة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم للجلسة.

وقال السبيعي في تصريح صحفي عقب جلسة مجلس الأمة اليوم إن الاحترام والود يبقى موجودًا بين كل الأطراف وإنه يحترم الوزير والنائبين المؤيد والمعارض للاستجواب.

وأضاف أن ” إدارة الجلسة كانت ممتازة وأخذنا كفايتنا وحريتنا بالكلام ونشكر الرئيس على هذا الأمر”.

وأضاف أن ” كلامنا كان بالأدلة والمستندات و٩٩ بالمائة من التقارير موثقة من ديوان المحاسبة والجهات الرقابية في البلد وللأسف الوزير لم يجب على كل الأمور”.

وقال ” عملنا ما علينا وقدمنا الأدلة ويبقى القرار لممثلي الأمة” مشيرًا إلى أنه بعد ٨ أيام سيناقش طلب طرح الثقة بالوزير وتبقى مسؤولية النواب في تقرير موقفهم وفقًا لقناعاتهم.