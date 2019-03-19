10 نواب يقدمون طلبًا لطرح الثقة بوزير التجارة..وجلسة خاصة لمناقشة الطلب في 27 مارس الجاري

قدم 10 نواب إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بطلب طرح الثقة في وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، وأعلن الرئيس الغانم مناقشة الطلب في جلسة خاصة تعقد 27 مارس الجاري. قدم 10 نواب إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بطلب طرح الثقة في وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، وأعلن الرئيس الغانم مناقشة الطلب في جلسة خاصة تعقد 27 مارس الجاري.

ووقع طلب طرح الثقة النواب، د.عبدالكريم الكندري وخالد العتيبي ومحمد المطير وفراج العربيد والحميدي السبيعي وثامر السويط ومبارك الحجرف وشعيب المويزري وصالح عاشور وعبدالله فهاد.

وكان المجلس قد ناقش في جلسته العادية اليوم استجوابًا من خمسة محاور مقدمًا من النائبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي إلى وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان.

وتحدث المستجوبان السبيعي والحجرف عن ترضيات ومخالفات جسيمة في (صندوق المشروعات) وتعيينات غير قانونية في الهيئات ورقابة غير فعالة لوزارة التجارة، فيما استعرض الوزير الروضان الإجراءات التي قام بها في موضوع النصب العقاري وتطوير صندوق المشروعات الصغيرة.

وتحدث النائب صالح عاشور مؤيدًا للاستجواب وواصفًا محاوره بأنها واقعية فيما رأى معارض الاستجواب النائب مبارك الحريص أن الوزير قام بجهود كبيرة في الكثير من القضايا داخل وزارته.