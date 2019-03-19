الغانم: انتهى الاستجواب بطلب طرح الثقة وأشكر الطرفين على التزامهما باللائحة

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن استجواب النائبين الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف لوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان انتهى بتقديم طلب من عشرة نواب لطرح الثقة بالوزير مشيرًا إلى تخصيص جلسة بتاريخ ٢٧ مارس الجاري للتصويت على الطلب.

وأضاف الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم عقب الجلسة ” أشكر الطرفين على التزامهما باللائحة قدر الإمكان وأعتقد أن الاستجواب كان راقيًا وانتهى بتقديم 10 نواب طلبًا بطرح الثقة في الوزير، ووفقًا للإجراءات اللائحية لا يجوز للمجلس أن يبدي رأيًا في طرح الثقة قبل مرور سبعة أيام”.

وأشار الغانم إلى تحديد جلسة خاصة يوم الأربعاء الموافق 27 مارس الجاري للتصويت على طلب طرح الثقة المقدم للوزير.

وأعرب الغانم عن شكره للمستجوبين ولجميع النواب على التزامهم باللائحة مضيفًا “سنستكمل إن شاء الله يوم غد جدول أعمال الجلسة”.