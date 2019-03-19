الاولمبياد الخاص.. الفريق الكويتي لكرة القدم يحرز ذهبية “المجموعة 3” بالالعاب العالمية

احرز الفريق الكويتي لكرة القدم اليوم الثلاثاء الميدالية الذهبية والمركز الاول في المجموعة الثالثة ضمن منافسات دورة الالعاب العالمية ال15 للاولمبياد الخاص المقامة في العاصمة الاماراتية ابوظبي.

وحقق الفريق الكويتي الميدالية الذهبية بتصدره المجموعة الثالثة اثر فوزه على نظيره النيبالي بنتيجة (4 – 1) سجل منها اللاعب مصطفى عزت هدفين واضاف زميلاه سعيد الرشيدي وسليمان الناصر هدفا لكل منهما فيما سجل هدف نيبال الوحيد اللاعب بيشال انيل.

وبحصد هذه الميدالية الذهبية ارتفعت حصيلة المشاركة الكويتية في دورة الالعاب العالمية ال15 للاولمبياد الخاص الى 13 ميدالية بواقع ست ذهبيات وخمس فضيات وبرونزيتين.

وكان الفريق الكويتي قد تغلب على جميع فرق المجموعة الثالثة التي ضمت الى جانبه فرق نيبال وباكستان وسوريا في المواجهات التي خاضها في المجموعة امام هذه فرق والتي لعبت نظام الذهاب والاياب.

وشارك في مسابقة كرة القدم 24 فريقا قسمت على ست مجموعات حيث تجرى منافسات كل مجموعة على حدة بنظام الدوري ويفوز متصدرها بالميدالية الذهبية وذلك وفق درجة تصنيفهم من قبل اللجنة المنظمة للعبة وحسب لوائح الاولمبياد الخاص.

وفي هذا الاطار قال نائب رئيس الاولمبياد الخاص الكويتي جاسم اليعقوب في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان لاعبي الكويت كانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم وتمكنوا من تحقيق الميدالية الذهبية عن جدارة واستحقاق بفوزهم على جميع المنتخبات المنافسة في المجموعة.

واضاف اليعقوب ان هذا الفوز كان ثمرة تضافر جهود الجميع من لاعبين والجهازين الفني والاداري مشيرا الى ان تحقيق الميدالية الذهبية في اول مشاركة عالمية للاعبي الفريق يعد حافزا كبيرا في مواصلة العطاء وتحقيق الانتصارات في المشاركات المقبلة.

واعرب عن الامل بان يحظى لاعبي الكويت للاعاقة الذهنية بمزيد من الدعم المادي والمعنوي سواء من قبل الجهات الحكومية او القطاع الخاص او الاعلام مساواة مع نظرائهم الاصحاء لاضافة المزيد من الانجازات للرياضة الكويتية في مختلف البطولات القارية والعالمية.

وعبر عن اعجابه بالجهود التي بذلتها الامارات العربية المتحدة في تنظيم مسابقات هذا المحفل العالمي الكبير بشكل نال استحسان واشادة جميع اللاعبين والوفود المشاركة.