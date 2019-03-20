وفيات الأربعاء 20 مارس 2019

ليلى غلوم محمد ندوم، «69 عاماً»، شيعت، للرجال: بيان، مسجد الإمام الحسن، للنساء: صباح السالم، ق6، شارع الأول، ج23، م14، ت: 66275858.

محمد زيد إبراهيم الخبيزي، «69 عاماً»، شيع، للرجال: الشامية، ق10، ش19، م2، «ديوان الخبيزي»، للنساء: السرة، ق3، ش6، م10، ت: 97944419.

بندر مهال جديع المطيري، «80 عاماً»، شيع، للرجال: صباح الناصر، ق3، ش13، م45، للنساء: صباح الناصر، ق4، ش107، م9، ت: 50039999 – 99881444.

حمد دوحان عبدالله العوشز، «68 عاماً»، شيع، للرجال: النسيم الجديدة، ق4، الشارع الأول، م194، للنساء: الفردوس، ق1، ش1، ج10، م30، ت: 94011130.

عدنان علي أحمد الشطي، «60 عاماً»، شيع، للرجال: جنوب السرة، السلام، ق7، ش709، م26، للنساء: الصليبخات، ق1، ش5، م20، ت: 51512717.

دانة محمد خليفة، أرملة أسد حسن أحمد أشكناني، «89 عاماً»، شيعت، الحسينية الأشكنانية، ميدان حولي، العزاء يبدأ من اليوم، للنساء: الرميثية، ق8، ش أسامة بن زيد، ج84، م337، حسينية آل الرسول، ت: 66090662 – 55222884.

محمد عبدالهادي عواض المطيري، «41 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الخميس، العزاء بالمقبرة، «الصليبخات»، ت: 55553588 – 97642255.

مرضية سيد علي بحراني، زوجة سعد علي المعيوف، «61 عاماً»، شيعت، للرجال: مبارك الكبير، ق3، ش1، م69، للنساء: مبارك الكبير، ق1، ش20، م53، ت: 99305707.

علي هلال عبد السيد الدوخي، «68 عاماً»، شيع، للرجال: حسينية العترة الطاهرة، الرميثية، ق10، ش101، للنساء: حسينية الحمر، ق8، ج84، م29، «للنساء العصر فقط».