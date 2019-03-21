وفيات الخميس 21 مارس 2019

عدنان عبدالعزيز أحمد المزين، 52 عاماً، «شيع»، الرجال: صباح السالم، مسجد بن نخي، ت: 96988814، النساء: القرين، ق1، ش29، م13، حسينية أم الحسين السليم، ت: 98700002.

عائشة عبدالله محمد الحسيني، أرملة: عبدالله أسد زماني، 73 عاماً، «شيعت»، الرجال: الجابرية، ق8، ش1، م33، النساء: العديلية، ق3، ش اللؤلؤة، م2.

أحمد حربي رمضان الشمري، 49 عاماً، «شيع»، الرجال: سعد العبدالله، ق8، ش857، م6، ت: 97220505، النساء: الواحة، ق1، ش5، م39، ت: 99005521.

سارة علي خليف العنزي، 31 عاماً، «شيعت»، العزاء بمقبرة الصليبخات فقط، ت: 99646341، 66111373.

عز ناصر سالم النصار، 8 أشهر، «شيعت»، العزاء بمقبرة الصليبخات فقط، تلفون: 99024367.

لطيفة يوسف الأحمد الثاقب، 88 عاماً، «شيعت»، الرجال: اليرموك، ق3، شارع أحمد يوسف الثاقب، ديوان الثاقب، ت: 99898013، النساء: اليرموك، ق4، ش1، م36، ت: 99430719.

كاظم حاجي يعقوب معرفي، 84 عاماً، «شيع»، الرجال: ديوان معرفي، الدسمة، ق4، ش الاستقلال، تلفون: 22555881، النساء: دار معرفي، الدسمة، ق1، تلفون: 99944485.

أنفال محمد سالم الفرحان الخشمان، 33 عاماً، «شيعت»، الرجال: صالة دسمان، الروضة، ق2، ش علي سليمان بوكحيل، ت: 99018071، النساء: كيفان، ق3، ش34، م18، ت: 99504284.

مشعل سليمان فرج المرهش الشمري، 50 عاماً، «شيع»، الرجال: صباح الناصر، ق6، ش44، م526، ت: 90012777.

مزنة محمد مبارك السعيدي، 41 عاماً، «شيعت»، الرجال: السرة، ق6، ش6، م10، ت: 94777181، النساء: خيطان، ق10، ش3، م28.