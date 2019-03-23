دبلوماسي امريكي: 163 ألف كويتي قدموا طلبات تأشيرة أمريكية خلال 5 سنوات

قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لخدمات التأشيرة إدوارد راموتوفسكي اليوم السبت إن أكثر من 163 ألف كويتي تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس الماضية.

وأعرب راموتوفسكي في مقابلة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) عن ترحيبه وتشجيعه للمواطنين الكويتيين على زيارة الولايات المتحدة سواء للعمل أو الترفيه أو الدراسة أو لأي سبب آخر.

وأضاف ان الراغبين في الحصول على تأشيرة سياحية أو دراسية أو علاجية يمكنهم زيارة الموقع الإلكتروني لتقديم الطلبات واتباع التعليمات المطلوبة.

وأوضح أنه يتعين على المتقدمين حجز موعد للمقابلة بعد تقديم الطلب عبر الإنترنت قبل زيارة مقر السفارة مصطحبين معهم جميع المستندات المطلوبة مبينا أن العملية تستغرق أسبوعا.

واشار الى ان من اكثر اسباب تأخير الحصول على التأشيرة عدم اتباع التعليمات بشكل صحيح أو عدم استكمال النماذج المطلوبة أو تقديم صور غير مطابقة للمواصفات مشددا على ضرورة تقديم الطلبة طلباتهم مبكرا نظرا لوجود فترات تكون فيها السفارة مشغولة جدا.

وفيما يتعلق بالنظام الإلكتروني للاعفاء من التأشيرة قال راموتوفسكي إن الولايات المتحدة لديها برنامج للاعفاء بيد انه يجب على الدول تلبية بعض المتطلبات وفي الوقت الحالي تعمل العديد من الدول على تلبية هذه المتطلبات متوقعا إمكانية حصول الكويتيين على الاعفاء الإلكتروني في المستقبل.

واكد ان “الكويت حليف استراتيجي مهم للولايات المتحدة” مبينا أن إدارة الخدمات القنصلية شاركت في الحوار الاستراتيجي الأمريكي الكويتي الثالث كما اجرت مناقشات مثمرة مع المسؤولين القنصليين الكويتيين.

وشدد على أن قسم خدمات المواطن الأمريكي في السفارة الأمريكية في الكويت يوفر مجموعة من الخدمات بما في ذلك إصدار وتجديد جوازات السفر وشهادات الميلاد في الخارج وغيرها من الخدمات الطارئة والاعتيادية.

واعرب عن استعداد موظفي السفارة الامريكية في الكويت لتقديم أي مساعدة ومعلومات للراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة.

ولفت راموتوفسكي الى ان الولايات المتحدة تعد احدى أكثر الوجهات السياحية شعبية في العالم اذ استقبلت حوالي 9ر75 مليون زائر في السنوات القليلة الماضية.

وبين أن الولايات المتحدة تستقبل أكبر عدد من الطلاب الأجانب في العالم بمجموع تعدى المليون طالب رغبوا في زيادة تحصيلهم العملي في امريكا نظرا لوجود أفضل الجامعات في العالم بها وتوفر العديد من البرامج المتميزة في جميع المجالات تقريبا.