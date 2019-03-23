ذهبت لتشييع ابنها في نيوزيلندا.. فماتت بجواره

أكدت السفارة الأردنية في سيدني، وفاة والدة كامل درويش أحد ضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين في كرايست شيرتش في نيوزيلندا.

ونقلت صحيفة New Zealand Herald عن مسؤول في السفارة الأردنية تأكيده وفاة السيدة البالغة من العمر 64 عاما، إثر نوبة قلبية.

كما نقلت عن أحد المقربين من العائلة، أن السيدة المتوفية وصلت نيوزيلندا لحضور تشييع جثمان ابنها قبل ساعات من الجنازة، ويبدو أنها لم تحتمل مدى الحزن الذي ألم بها.

وأضاف أن العائلة ترتب الآن لنقل جثمان السيدة المتوفية إلى الأردن.

وكامل درويش يبلغ من العمر 38 عاما، ولديه 3 أطفال، وهاجر إلى نيوزيلندا قبل 6 أشهر فقط، للعيش إلى جانب شقيقه المستقر هناك.

وكان درويش تقدم قبل مقتله، بطلب تأشيرات لزوجته وأطفاله، للعيش معه في نيوزيلندا.