جامعة الكويت في الشريحة من 801 -1000

جاءت 38 جامعة عربية فقط ضمن الألف جامعة الأولى على مستوى العالم ضمن التصنيف البريطاني العالمي (QS) للجامعات للعام 2019، ليس منها جامعة واحدة ضمن المائة الأولى.

الدول العربية الآسيوية

شملت القائمة 281 جامعة من قارة آسيا، احتلت جامعتان من سنغافورة المراكز الأولى فيها في الترتيب 11 و12، ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم.

شملت القائمة عدد 31 جامعة من الدول العربية الآسيوية كالتالي:

السعودية: عدد 8 جامعات أولها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجاءت في الترتيب 189 ضمن الترتيب العالمي، وجامعة الملك عبد العزيز 231، وجامعة الملك سعود 256، وجامعة الملك خالد 448، وجامعة أم القرى ضمن الشريحة من 541-550، وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ضمن الشريحة من 581-590، وكل من جامعة الإمام محمد بن سعود، وجامعة الملك فيصل ضمن الشريحة من 801-1000.

لبنان: عدد 6 جامعات أولها الجامعة الأمريكية في بيروت وجاءت في الترتيب 237 ضمن الترتيب العالمي، وجامعة سانت جوزيف في الترتيب 500، وجامعة بالاماند ضمن الشريحة من 591 – 600، والجامعة الأمريكية ضمن الشريحة من 601-650، وجامعة USEK ضمن الشريحة من 651-700، ثم جامعة نوتردام ضمن الشريحة من801-1000.

الإمارات: عدد 8 جامعات أولها جامعة خليفة وجاءت في الترتيب 315 ضمن الترتيب العالمي، وجامعة الإمارات في الترتيب 350، والجامعة الأمريكية بالشارقة في الترتيب 376، والجامعة الأمريكية بدبي ضمن الشريحة من 561-570، وجامعة الشارقة ضمن الشريحة من 651-700، وكل من جامعة أبو ظبي وجامعة زايد ضمن الشريحة من 701-750، ثم جامعة عجمان ضمن الشريحة من801-1000.

قطر: جامعة قطر وجاءت في الترتيب 332.

عُمان: جامعة السلطان قابوس وجاءت في الترتيب 450.

الأردن: جامعة الأردن وجاءت ضمن الشريحة من 601-650.

العراق: عدد 4 جامعات أولها جامعة بغداد وجاءت ضمن الشريحة من 651 على 700 في الترتيب العالمي، وجامعة الكوفة في الشريحة من 701 – 750، وكل من جامعة المستنصرية وجامعة UB في الشريحة من 801 -1000.

الكويت: جامعة الكويت جاءت في الشريحة من 801 -1000.

البحرين: جامعة البحرين جاءت في الشريحة من 801 -1000.



الدول العربية الأفريقية

شملت القائمة 17 جامعة من قارة أفريقيا، احتلت ثلاث جامعات من جنوب أفريقيا المراكز الثلاث الأول منها في الترتيب 200 و381 و405 على الترتيب ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم.

شملت القائمة 7 جامعات فقط من الدول العربية الأفريقية منها 6 جامعات مصرية، وجامعة واحدة مغربية.

جاء ترتيب الجامعات المصرية كالتالي: الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجاء ترتيبها 420 على مستوى العالم، وجامعة القاهرة ضمن الشريحة من 521 – 530، وجامعة عين شمس ضمن الشريحة من 701 -750، وكل من جامعة الأزهر، وجامعة الإسكندرية، وجامعة أسيوط في الترتيب 801.

وفي المغرب جاءت جامعة الأخوين في الترتيب 801

القارات

على مستوى القارات شملت القائمة 381 جامعة في قارة أوربا، وعدد 281 جامعة في قارة آسيا، وعدد 183 جامعة في أمريكا الشمالية، وعدد 93 جامعة في أمريكا اللاتينية، وعدد 45 جامعة في أستراليا ونيوزيلندا، وأخيرا جاءت قارة أفريقيا بعدد 17 جامعة، من الألف جامعة الأولى على مستوى العالم.

العشرة الأول

حصدت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بعدد 5 جامعات ضمن العشرة جامعات الأول على مستوى العالم، تلتها بريطانيا بعدد 4 جامعات، ثم السويد بجامعة واحدة وهذه الجامعات بالترتيب هي:

معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (أمريكا)

جامعة ستانفورد (أمريكا)

جامعة هارفارد (أمريكا)

معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (أمريكا)

جامعة أوكسفورد (بريطانيا)

جامعة كامبريدج (بريطانيا)

المعهد السويسري الفيدرالي للتكنولوجيا (سويسرا)

إمبريال كوليدج لندن (بريطانيا)

جامعة شيكاغو (أمريكا)

جامعة لندن كوليدج (بريطانيا)

المائة الأول

على مستوى المائة جامعة الأولى على مستوى العالم، حصدت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بعدد 31 جامعة، تلتها بريطانيا بعدد 18 جامعة، وأستراليا بعدد 7 جامعات، والصين بعدد 6 جامعات، وعدد 5 جامعات لكل من (كوريا الجنوبية – اليابان)، وهونغ كونغ 4 جامعات، وعدد 3 جامعات لكل من (سويسرا – كندا – فرنسا – هولندا – ألمانيا)، وجامعتان لسنغافورة، ثم جامعة واحدة لكل من (تايوان – الدنمارك – بلغاريا – نيوزيلاندا – ماليزيا – روسيا – السويد).

إسرائيل

شملت قائمة الألف جامعة الأولى على مستوى العالم عدد 8 جامعات إسرائيلية جاءت في الترتيب 154، و230، و247، و407، و601، و650، و651، و700.