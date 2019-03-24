وفيات الأحد 24 مارس 2019

مبارك سبت علي بن سبت، «78 عاماً»، شيع، للرجال: بيان، ق3، طريق 22، م54، للنساء: بيان، ق13، ش9، م8، ت: 99809934 – 97172255.

عائشة حمد عبد الله الحاي، أرملة محمد مساعد علي المزيد، «88 عاماً»، شيعت، للرجال: الروضة، ديوان المزيد، ق1، ش عبد الرحمن الداخل، م37، للنساء: صباح السالم، ق6، ش الأول، ج1، م27، ت: 998567؟؟.

عبد الله ملوح حميضان المطيري، «54 عاماً»، شيع، للرجال: الجهراء، العيون، ق2، مقابل النسيم، ديوان الحميضان، للنساء: العيون، ق4، ش5، م21، ت: 50366994.

صلاح عبد الجبار محمد، «57 عاماً»، شيع، للرجال: الدسمة، مسجد النقي، للنساء: الجابرية، ق7، ش103، م18، العزاء في فترة العصر فقط، ت: 69333373.

مكية سالم أحمد الوهيب، أرملة حميد عبد الله الصبر، «79 عاماً»، التشييع التاسعة صباح اليوم، للرجال: الخالدية، ق4، ش49، م7، للنساء: القرين، ق3، ش36، م2، ت: 66847724 – 99444627.

أحمد سيف زيد الزيد، «48 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، في مقبرة صبحان، للرجال: الرميثية، ق8، ش87، م13، ت: 66697171 – 99606638.