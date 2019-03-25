مصادر: مماطلة “مشبوهة” في ترسية عقد الأغذية في مستشفى القوات المسلحة

علمت من مصادر مطلعة أن المناقصة الخاصة بإعداد وتجهيز خدمات التغذية والإعاشة لمستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة تواجه تعطيلاً متعمداً – بحسب هذه المصادر – في ترسية المناقصة على الشركة المقدمة لأقل الأسعار رغم موافقة اللجنة المركزية للمناقصات.

وعزت هذه المصادر هذا التأخير إلى (إدارة المستشفى) في إتمام إجراءات الترسية رغم مرور ما يقارب الشهرين على فض المظاريف وإختيار الشركة الفائزة بالمناقصة من قبل لجنة المناقصات المركزية.

وتتسائل المصادر التي تواصلت مع عن الهدف من هذا التعطيل والمماطلة وهل هي محاولة لترسية المناقصة على إحدى الشركات التي قدمت أسعاراً أعلى من الشركة الفائزة؟ و التي تحصلت على وثائق تثبت هذا التعطيل المشبوه توجه السؤال إلى معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح المسؤول الأول عن خطة التنمية في الحكومة وهل من ضمن خطة التنمية التعامل بإجراءات مشبوهة في ترسية المناقصات الحكومية؟!