الديمقراطيون يطالبون بنشر نص تقرير مولر بالكامل بسبب اثارته للكثير من التساؤلات

قال العديد من الديمقراطيين ان ملخص المدعي العام الأمريكي ويليام بار حول تقرير المحقق الخاص في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية لعام 2016 روبرت مولر يثير العديد من التساؤلات مطالبين بنشر نص تقرير مولر بالكامل.

وذكرت رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي وزعيم الاغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر في بيان مشترك ان ملخص المدعي العام الأمريكي ويليام بار “يثير العديد من الاسئلة بقدر ما يجيب على الاخرى”.

واوضح البيان المشترك انه يجب الا تكون هناك اي تأخيرات لنشر النص الكامل لتقرير مولر في ظل ان التقرير لم يتوصل الى أي كشف عن تواطؤ أو تنسيق بين حملة الرئيس دونالد ترامب وروسيا معتبرا ان بار لا يمثل “المراقب المحايد” نظرا لموقفه العام المعارض للتقرير.

من جهته اكد عضو الكونغرس جيري نادلر في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عدم استبعاد المحقق الخاص مولر ان “الرئيس ترامب اعاق مسار العدالة” حيث ان التقرير “لم يبرئ ترامب او يدينه”.

ودعا الى الاستماع الى شهادة المحقق العام بار امام مجلس النواب بهذا الخصوص خلال المستقبل القريب.

واكد نادلر وهو ديمقراطي يرأس اللجنة القضائية في مجلس النواب اهمية الالتزام بالشفافية الكاملة لنتائج تقرير مولر من خلال نشر النص الكامل للعامة مشددا على ضرورة اطلاع الشعب الامريكي على الحقائق كاملة.

في المقابل قال المتحدث باسم البيت الابيض هوغان غيدلي للصحفيين مساء امس الاحد ان الرئيس ترامب “كان بمزاج جيد جدا وسعيد بنتائج التقرير”.

واضاف ان “تبرئة الرئيس الامريكي يعد يوما عظيما للادارة الامريكية وللشعب الامريكي” مبينا ان تصويت الشعب الامريكي لرئيسه “برر”.

وكان المدعي العام الأمريكي ويليام بار قد اعلن مساء امس الاحد عن أن تقرير المحقق الخاص في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية روبرت مولر لم يتوصل الى أي كشف عن تواطؤ أو تنسيق بين حملة الرئيس دونالد ترامب وروسيا.

جاء ذلك في رسالة ملخصة باربع صفحات بعثها بار الى الكونغرس الامريكي أرفقها مع نسخة عن التقرير الذي يتضمن خلاصة عامين من التحقيقات التي قام بها مولر.

وأضاف بار ان التحقيق خلص الى انه لم يتم تحديد أي أمر يشكل عرقلة للعدالة وان الأدلة التي جمعها المحقق الخاص لا تكفي لاعتبار ان الرئيس ترامب شارك في أي عمل يعيق العدالة. وانتهى مولر من التحقيق حول التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية لعام 2016 الذي استمر على مدى عامين يوم الجمعة وتم تسليمه الى المدعي العام ويليام بار.