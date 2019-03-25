أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن أسف دولة الكويت واستيائها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية.
وأوضح المصدر في بيان لوزارة الخارجية اليوم الاثنين أن هذا القرار يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ولاسيما القرار 497 الذي دعا إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية واعتبار قراراتها في الجولان لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني.
وأشار المصدر إلى أن مثل هذه القرارات تمثل تقويضا لعملية السلام الشامل في الشرق الأوسط وتهديدا للأمن والاستقرار فيه مؤكدا موقف دولة الكويت الداعي للحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية والمستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين.
الكويت تعرب عن أسفها واستيائها للقرار الأمريكي الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان
أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن أسف دولة الكويت واستيائها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية.
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