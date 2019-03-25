قطر ترفض اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الكيان الإسرائيلي على هضبة الجولان 

أعربت قطر عن رفضها لاعتراف الولايات المتحدة الامريكية بسيادة الكيان الاسرائيلي على هضبة الجولان السورية.

وجددت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم الاثنين تأكيد قطر على موقفها المبدئي الثابت بأن هضبة الجولان ارض عربية محتلة.

واكد البيان ان مساعدة الاحتلال الاسرائيلي على ازدراء القرارات الاممية ذات الصلة بهضبة الجولان المحتلة وخصوصا قرار مجلس الامن رقم 497 لسنة 1981 لن تغير من حقيقة ان الهضبة ارض عربية محتلة وان فرض اسرائيل قوانينها وولايتها وادارتها على الجولان يعد باطلا ولاغيا ودون اي اثر قانوني.

وشدد على ضرورة امتثال الاحتلال الاسرائيلي لقرارات الشرعية الدولية بالانسحاب من كافة الاراضي العربية المحتلة بما فيها هضبة الجولان.

واكد ان اية قرارات احادية للاعتراف بسيادة اسرائيل على الجولان ستشكل عائقا كبيرا امام السلام المنشود بالمنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي وقع في وقت سابق اليوم اعلانا رئاسيا حول الاعتراف ب “سيادة” اسرائيل على مرتفعات الجولان السورية التي احتلتها خلال حرب الأيام الستة في عام 1967.