الاتحاد الأوروبي: الجولان ليس جزءا من اسرائيل

قال الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين انه لن يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة مؤكدا أن “الجولان ليس جزءا من اسرائيل” جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته الليلة ماجا كوسيجانسيك المتحدثة باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني.

وقالت المتحدثة الأوروبية “ان موقف الاتحاد الأوروبي لم يتغير.. وفقا للقانون الدولي لا يعترف الاتحاد الأوروبي بسيادة إسرائيل على الأراضي التي تحتلها منذ يونيو 1967 بما في ذلك مرتفعات الجولان ولا يعتبرها جزءا من إسرائيل”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع في وقت سابق اليوم اعلانا رئاسيا حول الاعتراف ب “سيادة” اسرائيل على مرتفعات الجولان السورية التي احتلتها خلال حرب الأيام الستة في عام 1967.