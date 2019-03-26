محمد هايف يواصل توجيه الأسئلة للجراح منذ تلويحه بالاستجواب

واصل النائب محمد هايف توجيه عدد من الأسئلة لوزير الداخلية خالد الجراح وذلك منذ تلويحه بالاستجواب الاسبوع الماضي.

وسأل هايف الجراح عن : ما هي الإجراءات التي قمت بها بشأن حملة الجوازات المزورة من البدون بعد اللقاءات المتعددة في اجتماعات لجنة حقوق الإنسان بمجلس الأمة والتوصيات التي تمت بهذا الشأن وهل تم حصر هذه الفئة المتضررة من عملية النصب والاحتيال بتزوير جوازات السفر.

وأضاف هايف: هل تم تحديد الجهات والأشخاص الذين قاموا بالترويج والإعلان لبيع الجوازات المزورة وهل تم استدعاؤهم للتحقيق خاصة أن الترويج والإعلان على الملأ ومزود بأرقام هواتف؟.

وسأل النائب محمد هايف عن : هل لدى الداخلية إحصائية بالأميين من #البدون ممن لم يدخلوا المدارس بسبب عدم حمل أي هوية وهل لدى الوزارة علم عن عدد حالات الزواج التي تمت دون توثيق في المحاكم بسبب عدم حمل أي هوية والمواليد الذين لايحملون شهادات ميلاد؟

وسأل هايف عن عدد من تم إصدار إلقاء القبض عليهم بسبب إنتهاء إقاماتهم لعدم تجديد جوازاتهم التي لم تعترف بها السفارات بسبب التزوير ؟