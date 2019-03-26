“أوبر” تستحوذ على “كريم” مقابل 3.1 مليار دولار

أعلنت شركة “أوبر” العالمية رسميا الثلاثاء استحواذها على منافستها الأولى في الشرق الأوسط، شركة “كريم”، في صفقة بلغت قيمتها 3.1 مليار دولار.

و”كريم”، التي تتخذ من دبي مقرا لها، تم تأسيسها في عام 2012، وأصبحت منذ ذلك الوقت الرائدة في مجال المواصلات المشتركة، بعدد مستخدمين وصل إلى 30 مليون مستخدم في 90 مدينة بالشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وباكستان.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بلغت القيمة السوقية لـ”كريم” أكثر من مليوني دولار.

وستواصل “كريم” العمل تحت اسمها كجزء من “أوبر”، وتحت إدارة رئيسها التنفيذي، مدثر شيخة.

وفي رسالة إلكترونية لموظفي أوبر، حصلت CNN على نسخة منه، قال المدير التنفيذي لأوبر، دارا خسروشاهي “إن الحفاظ على العلامة التجارية لكريم يسمح لنا ببناء منتجات جديدة، وتجربة أفكار مبتكرة.”

وفي دول أخرى حول العالم، تتنافس أوبر مع شركات محلية، ففي الهند، على سبيل المثال، المنافس الأول لها هو شركة “أولا”، والتي تعمل في عدد أكبر من المدن بالهند.

ومن أكبر المساهمين في كريم، على الجانب الآخر، كل من RAKUTEN، وDidi Chuxing، وDaimler، والحكومة السعودية، التي استثمرت أيضا مليارات الدولارات في أوبر.

وتعتبر هذه الصفقة الأكبر في تاريخ الشرق الأوسط في مجال التقنية، والثانية بعد استحواذ أمازون على سوق دوت كوم عام 2017.

ومن المتوقع أن تتم الصفقة كاملة بين الشركتين في الربع الأول من عام 2020.