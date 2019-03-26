“التعليم العالي” الكويتية: لم نعادل شهادة جامعة غير معتمدة قبل حكم قضائي نهائي

اكدت وزارة التعليم العالي انها لم تقم بمعادلة أي شهادة لجامعة غير معتمدة دون حكم قضائي نهائي مبينة حرصها على عدم تصديق وتوثيق واعتماد الشهادات التي لا تتفق مع قراراتها والمعايير الاكاديمية.

واوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء أن الكشف المتداول بوسائل التواصل الاجتماعي ويتضمن اسماء طلبة مسجلين باحدى الجامعات غير المعتمدة وهي (الجامعة الأمريكية في اثينا) كان احد كشوف اسماء الطلبة الدارسين بجامعات غير معتمدة عام 2014.

وافادت بأنها اعلنت على موقعها في 4 مايو 2014 حيثيات حكم محكمة الاستئناف بالقضية 1260/2009 بوضع توصية الوفود الاكاديمية التي زارت تلك الجامعات عام 2009 بإخضاع خريجيها لامتحان مستوى كشرط لاعتماد شهاداتهم قبل السماح لهم بالعمل أو بتعديل اوضاعهم الوظيفية “موضع التنفيذ وذلك من قبل اساتذة متخصصين من جامعة الكويت”.

وذكرت انها قامت بعرض الحكم على لجنة المعادلات العلمية باجتماعها السابع تاريخ 20 ديسمبر 2012 فأوصت بدراسة موضوع الاختبارات بالتنسيق مع جامعة الكويت على ضوء المعايير الاكاديمية والتعليمية المطبقة بالجامعة والقرارات المنظمة لأعمال معادلة الشهادات العلمية بالوزارة.

ولفتت الى القرار الوزاري 96/2013 تاريخ 25/7/2013 بتشكيل لجنة لتقدير مستوى الخريجين الكويتيين من الجامعات الأجنبية التي صدرت بها قرارات بوقف التسجيل فيها والتي لا تتوفر في برامجها المعايير والمقاييس الاكاديمية والاعتماد الاكاديمي الدولي.

وألمحت الى ان هذا القرار نص على اخضاع الطالب لاختبار مستوى من قبل اساتذة متخصصين للتأكد من ان مستواه العلمي يؤهله لمنحه الدرجة العلمية الوارد بشهادته مبينة انه تم التنسيق مع جامعة الكويت حينها لعقد تلك الاختبارات خلال شهر يونيو عام 2014.