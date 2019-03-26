“فيسبوك” تحذف حسابات وهمية انشأتها ايران وروسيا من صفحتها الالكترونية

اعلنت شركة (فيسبوك) اليوم الثلاثاء عن حذفها حسابات من صفحتها الالكترونية انشأتها إيران وروسيا واصفة سلوك هذه الحسابات التي اعتبرتها وهمية “بالمنسق”.

وقالت (فيسبوك) في بيان لها انها حذفت ما مجموعه 2632 من هذه الحسابات من صفحتها الالكتونية وتطبيق (انستغرام) لممارستها أنشطة كجزء من الشبكات الالكترونية المرتبطة بايران وروسيا.

كما حذفت شركة (فيسبوك) وفقا للبيان حسابات وصفتها بالوهمية على صلة بكوسوفو ومقدونيها موضحة انها اتخذت هذه الاجراءات بسبب سلوك هذه الحسابات وليس بسبب مضمون البيانات المنشورة من قبلها.

وكانت شركة (فيسبوك) قد حذفت حسابات مرتبطة بايران في يناير الماضي.