مجلس الأمة يصوت في جلسة خاصة علنية على طلب طرح الثقة بوزير التجارة والصناعة

يعقد مجلس الأمة اليوم الأربعاء جلسة خاصة علنية للتصويت على الطلب المقدم من بعض الأعضاء بطرح الثقة بوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان. وكان مجلس الأمة قد ناقش في جلسة 19 مارس الماضية الاستجواب المقدم من النائبين الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف إلى وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان المكون من 5 محاور. ووقع على طلب طرح الثقة النواب عبد الكريم الكندري وخالد العتيبي ومحمد المطير وفراج العربيد والحميدي السبيعي وثامر السويط ومبارك الحجرف وشعيب المويزري وصالح عاشور وعبد الله فهاد العنزي.