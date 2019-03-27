“ديوان المحاسبة” ينفي ما تم تداوله بشأن حصول بعض موظفيه على شهادة من الجامعة الامريكية بأثينا

نفى ديوان المحاسبة الكويتي ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حصول بعض من موظفيه على شهادات من الجامعة الأمريكية في أثينا.

وأكد (المحاسبة) في بيان صحفي اليوم الاربعاء حرصه على اتخاذ كافة الإجراءات المعمول بها بخصوص المؤهلات العلمية لمنسوبيه وذلك باتباع المعايير والأسس المقررة في هذا الشأن ومن أهمها القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لشؤون موظفي الديوان.

وأوضح أنه “لا يقبل أية شهادة إلا بعد اعتمادها ومعادلتها من قبل وزارة التعليم العالي وفقا القرارات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية”.

وأفاد بأنه لم يتقدم أحد من موظفي (المحاسبة) بشهادة من تلك الجامعة سواء لدرجة الماجستير أو الدكتوراه مشيرا إلى أنه يعمل دائما على تحصين العمل الرقابي والأنظمة الإدارية والمؤسسية فيه.