القادسية بطلا للعمومي والكويت للناشئين في بطولة كأس الاتحاد الكويتي لألعاب القوى

أحرز نادي القادسية اليوم الأربعاء لقب فئة العمومي ببطولة كأس الاتحاد الكويتي لألعاب القوى لفئة العمومي في حين حصد نادي الكويت لقب فئة الناشئين في ختام البطولة التي أقيمت على مضمار الاتحاد بمنطقة كيفان.

وجاء تتويج القادسية في منافسات فئة العمومي التي شملت عددا من مسابقات المضمار والميدان بعد أن حقق 5ر47 نقطة متفوقا على نادي الساحل الذي حل ثانيا بمجموع 31 نقطة ونادي الكويت ثالثا بمجموع 28 نقطة.

وحقق نادي الكويت لقب فئة الناشئين بعد أن جمع 87 نقطة بفارق مريح عن صاحب المركز الثاني القادسية الذي نال 41 نقطة في حين حل كاظمة ثالثا بمجموع 23 نقطة.

يذكر أن البطولة انطلقت الأحد الماضي على مضمار الاتحاد الكويتي لألعاب القوى في منطقة كيفان بمشاركة 14 ناديا وتمكنت 10 أندية من تسجيل نقاط في بطولة العمومي في حين سجلت 7 أندية نقاطا في بطولة الأشبال.