سفير الكويت بقطر: متحف قطر الوطني يجسد عنوانا آخر للنهضة الثقافية القطرية

اشاد سفير الكويت لدى قطر حفيظ العجمي بالانجاز الحضاري الرائع الذي حققته قطر من خلال افتتاحها متحف قطر الوطني معتبرا اياه “عنوانا اخر للنهضة الثقافية التي تشهدها قطر”.

جاء ذلك في تصريح للسفير العجمي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش افتتاح متحف قطر الوطني اليوم الاربعاء الذي حضره ممثل سمو امير البلاد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح.

وتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لامير قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بهذا الصرح الثقافي الكبير والمعلم الجمالي المتميز الذي يسهم في جعل الدوحة عاصمة للثقافة والتراث والفنون في الشرق الاوسط والخليج ويمنح قطر منبرا للتواصل الحضاري والثقافي على مستوى العالم.

واشاد بالعلاقات الاخوية التي تجمع بين الكويت وقطر وبالتعاون الدائم بينهما في جميع المجالات مؤكدا حرص القيادتين الحكيمتين فيهما على تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات.

وقال “ان مشاركة ممثل سمو امير البلاد في حفل افتتاح المتحف الوطني تأتي في اطار تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين ومشاركة الكويت لشقيقتها قطر في افراحها بافتتاح ذلك الصرح الثقافي الكبير وتأتي ايضا دليلا على مشاركة الشعب الكويتي للشعب القطري في فرحه بإنجازاته”.

واعرب عن تقديره لما تكنه قطر قيادة وحكومة وشعبا من تقدير واحترام كبيرين لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مشيدا باللفتة الكريمة من قطر باطلاق اسم سمو امير البلاد على اهم طريق حيوي سيساهم في عملية التنمية فيها.