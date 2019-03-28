طقس عطلة نهاية الأسبوع: دافئ وفرصة لأمطار متفرقة

قال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية عبد العزيز القراوي اليوم الخميس ان الطقس خلال الأيام القادمة سيكون دافئا مع ظهور بعض السحب المتفرقة.

وأضاف القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان البلاد تتأثر حاليا بامتداد مرتفع جوي ضعيف ينحسر تدريجيا ليسمح بتقدم تأثير امتداد منخفض السودان الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية رطبة نسبيا متزامنا مع منخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا.

وأوضح أن خرائط الطقس تشير إلى استقراره خلال اليوم حيث تكون الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتظهر كميات السحب المنخفضة والمتوسطة التي تتخللها بعض السحب الرعدية أحيانا مما يزيد من فرص الأمطار الرعدية المتفرقة خاصة مساء يوم الجمعة وتستمر هذه الفرص حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وتوقع أن يكون الطقس ليلا باردا نسبيا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 13 و15 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وأشار القراوي إلى أن الطقس المتوقع لنهار يوم الجمعة دافئ وغائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة لاحقا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 24 و26 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

واضاف أن طقس مساء الجمعة سيكون باردا نسبيا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و32 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية لاحقا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 15 و17 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و5 أقدام.

ولفت القراوي إلى أن الطقس المتوقع نهار يوم السبت دافئ وغائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط تدريجيا ما بين 20 و50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية وحالة البحر معتدل إلى عالي الموج ما بين 3 و6 أقدام.

وتوقع ان يكون الطقس مساء السبت غائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة ما بين 20 و55 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 15 و18 درجة مئوية وحالة البحر معتدل إلى عالي الموج ما بين 3 و7 أقدام.